Под Парижем в парке аттракционов пострадали пять человек

ПАРИЖ, 22 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Пять человек получили легкие травмы при спуске с аттракциона в парке развлечений Parc Astérix под Парижем, передает во вторник газета Parisien.

Инцидент произошел в понедельник.

Аттракцион под названием Oxygénarium — огромная горка высотой в 20 метров, путешествие по которой происходит на большом надувном плоту, туда помещается несколько человек. Общая длина плавания по этой горке составляет 400 метров. В час аттракцион может принимать до тысячи посетителей.

По неизвестным к настоящему времени причинам один из плотов оказался заблокированным в конце дороги. В него врезались другие плоты, завершавшие путешествие, что и привело к травмам отдыхавших. Все пострадавшие обошлись помощью медиков парка, обращения в больницы не потребовалось.

В настоящее время аттракцион закрыт для посетителей, ведется внутренняя проверка, которая должна прояснить обстоятельства произошедшего.

Cinq blessés légers dans les bouées du Parc Astérix dans l'Oise https://t.co/bh5nVmquFm — Le Parisien (@le_Parisien) 22 августа 2017 г.

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