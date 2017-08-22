Эксперт: Украина выдает советские разработки за новейшее вооружение

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Военная техника, которую Украина подает как новейшую, является в основном разработкой еще советского времени, считает российский военный эксперт, председатель Общественного совета при минобороны России и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее сообщалось, что в центре Киева открылась посвященная 26-й годовщине независимости Украины выставка военной техники, на которой, по словам украинских властей демонстрируются новейшие образцы вооружений. Концерн "Укроборонпром" представил более 30 образцов, в том числе модернизированный танк Т-72АМТ. Харьковские конструкторы представили разработку ракетной системы залпового огня "Верба", которые, как они рассчитывают, заменят "Грады". Кроме того, на выставке представлена боевая машина "Оплот", который в концерне позиционируют как "один из самых мощных и защищенных танков мира".

"Это разработки времен СССР, которые Украина выдает за собственные. Т-72 – это советский танк, модернизированный каким-то образом Украиной. Ничего революционного туда не добавляется, кроме динамической защиты. Но она тоже известна уже лет 30-40. Танк "Оплот" — это тот же самый Т-80УД, который на Украине производился в советские времена. Украина их может производить 15-20 штук в год, качество соответствующее. То же самое касается и реактивной системы залпового огня", — заявил Коротченко РИА Новости.

По его мнению, "оборонно-промышленный комплекс Украины деградирует", поэтому он не может сегодня производить какие-либо новые образцы.

"Это не более чем пропаганда для людей без военно-технического образования… Это по определению техника 30-летней давности. Это советское оружие, которому 30 и более лет", — резюмировал он.

Финансирование сектора обороны и безопасности в госбюджете Украины на 2017 год составляет 136 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов), или 5% ВВП.