Комиссия выявила случаи насилия над детьми в армии Австралии

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Правительственная комиссия Австралии выявила многочисленные случаи насилия в отношении несовершеннолетних курсантов в подразделениях ВС страны за последние полвека, сообщается в отчете следователей.

Кадетская программа австралийской армии допускает привлечение к обучению в воинских частях детей, начиная с 13-летнего возраста.

В докладе говорится, что злоупотребления различной тяжести в отношении несовершеннолетних курсантов совершались на военно-морской базе HMAS Leeuwin на западе страны, военной базе Balcombe на полуострове Морнингтон и кадетских корпусах ВС Австралии.

Согласно отчету, вышестоящие сотрудники базы HMAS Leeuwin знали о случаях злоупотребления, однако "система базы по предотвращению и реагированию на насилие над детьми была неэффективна".

Комиссия также заявила, что неофициальная иерархия на военной базе Balcombe "создала условия" для злоупотреблений. Кроме того, установлено, что с 2000 года австралийское кадетское справочное руководство содержало неверную информацию о возрасте сексуального согласия.