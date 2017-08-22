Полиция ФРГ не сочла преступлением телефонные угрозы в адрес жены главы МИД

БЕРЛИН, 22 авг – РИА Новости. Полиция немецкого города Гослара в федеральной земле Нижняя Саксония не нашла состава преступления в угрозах, поступивших по телефону в адрес супруги министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, говорится в пресс-релизе полиции города.

Ранее газета Rheinpfalz сообщала, что Анке Габриэль получила угрозы, связанные с жесткими заявлениями президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес супруга. По данным издания, в воскресенье неизвестные оставили сообщения с угрозами на автоответчике в стоматологической клинике, где работает Анке.

"Проведенная сотрудниками полиции Гослара проверка показала, что, согласно первой оценке, уголовного преступления не было", — сообщили правоохранители.

Отмечается, что личность звонившего установлена, полиции о нем известно. В настоящий момент никакой опасности нет, подчеркнули в полиции.