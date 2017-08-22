Глава МВД Литвы: жителям страны не нужно опасаться учений "Запад-2017"

ВИЛЬНЮС, 22 авг — РИА Новости. Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас на заседании с руководством Минобороны, посвященном взаимодействию во время предстоящих белорусско-российских учений "Запад-2017", заявил, что жителям республики не следует опасаться маневров.

По данным оборонного ведомства Литвы, во вторник руководство МВД и Минобороны обсудили межведомственное взаимодействие во время учений "Запад-2017". Учения пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.

"Активное сотрудничество и обмен информацией является подготовкой к любым вызовам. МВД и подведомственные ему учреждения уже не раз показали во время учений, что могут действовать сообща с литовской армией. Пока нет никаких сигналов, указывающих на то, что людям Литвы следует опасаться учений, готовящихся у наших границ", — приводит слова Мисюнаса пресс-служба Минобороны.

По данным прес-службы, министр обороны Раймундас Кароблис обратил внимание на то, что Литва постоянно следит за безопасностью в регионе и обменивается информацией с НАТО.

"В настоящий момент нет знаков, которые указали бы на то, что учения "Запад-2017" могут быть использованы как прикрытие для реальных операций, однако Литва внимательно следит за ситуацией безопасности в регионе и происходящей подготовкой к учениями. Обмен информацией постоянно происходит внутри страны, с НАТО и союзниками государства, поэтому мы готовы реагировать на угрозы и непредвиденные ситуации, если такие возникнут", — сказал Кароблис.

Ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность в связи с совместными белорусско-российскими учениями "Запад-2017". Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Министерство обороны Белоруссии назвало доклад домыслом и отказалось его комментировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление литовских спецслужб является проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне.