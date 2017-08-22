В Кувейте завели дела на нескольких граждан за критику политики против Дохи

ДУБАЙ, 22 авг — РИА Новости. Прокуратура Кувейта завела уголовные дела на нескольких пользователей социальных сетей, критиковавших арабские страны и их руководство за решение разорвать отношения с Катаром и ввести против него блокаду, сообщил во вторник саудовской газете "Оказ" министр информации Кувейта Ахмед Абдалла ас-Сабах.

"Мы не приемлем оскорбительных высказываний в адрес какой-либо братской арабской страны ни в имеющих лицензию кувейтских СМИ, ни в социальных сетях. Все, кто оскорблял страны Персидского залива, ими займется прокуратура", — сказал ас-Сабах, добавив, что имена этих пользователей уже переданы в прокуратуру.

Многие кувейтские журналисты и аналитики, имеющие большое число читателей в соцсетях, подвергли критике Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет за разрыв отношений с Катаром в июне и введение против него блокады.

Кувейт наряду с султанатом Оман не поддержали решение других стран Персидского залива против Катара, эмир Кувейта взял на себя посредническую миссию между сторонами конфликта, пытаясь собрать их всех за одним столом переговоров, которая пока не принесла успеха. Руководство Катара согласно идти на обсуждение требований соседей по региону только после снятия введенной против него блокады.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.

Вскоре после разрыва отношений четыре арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 требований, среди которых были понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.