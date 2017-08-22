В Киеве планируют инициировать в СБ ООН рассмотрение дела о поставках КНДР

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД инициировать рассмотрение в Совбезе ООН вопроса о непричастности Киева к ракетной программе в Северной Корее, сообщила во вторник пресс-служба украинского президента.

Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем в Киеве предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через территорию Китая. Впоследствии ряд украинских политиков заявили, что статья NYT про КНДР инспирирована из РФ.

"С учетом выводов комиссии хочу поручить министерству иностранных дел Украины подготовить группу экспертов и инициировать рассмотрение указанного вопроса на закрытом заседании Совета безопасности ООН", — подчеркнул Порошенко.

По его словам, "отдельно нужно обнародовать выводы рабочей группы и межведомственной комиссии и проинформировать наших международных партнеров, и инициировать проведение аналогичного расследования соответствующими странами". В первую очередь, по мнению Порошенко, "такую же открытость должна продемонстрировать Российская Федерация".