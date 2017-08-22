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В мире

СМИ: в Бахрейне потребовали от Катара компенсаций за "поддержку терроризма"

Сюжет:
Дипломатический скандал вокруг Катара (495)
16:3622.08.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСтраны мира. Катар. Архивное фотоСтраны мира. Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДУБАЙ, 22 авг — РИА Новости. Депутаты парламента Бахрейна потребовали от правительства начать судебный процесс против Катара и потребовать от него денежных компенсаций за "поддержку" экстремистских организаций в королевстве, сообщает Бахрейнское агентство новостей (BNA) со ссылкой на первого заместителя спикера парламента Али аль-Аради.

По его данным, бахрейнские парламентарии также считают Катар ответственным за разжигание ситуации в островном государстве в 2011 году.

"Наша ответственность как депутатов заключается в правовых шагах на местном и международном уровнях, направленных на требование компенсаций от правительства Катара за поддержанные им теракты", — сказал аль-Аради.

Он указал, что "необходимо потребовать от Дохи выплатить денежные компенсации всем пострадавшим в Бахрейне от вовлеченности Катара в поддержку террористических организаций". Для этого он потребовал от правительства создать специальную комиссию по приему таких жалоб.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Бахрейна ситуацию вокруг Катара

По словам вице-спикера, в настоящее время в парламенте идут консультации, по итогам которых могут быть приняты меры против правительства Катара. В частности, властям страны может быть предъявлено требование о выплате компенсаций.

Ранее генпрокурор Бахрейна объявил о начале расследования, связанного с обнародованной в телевизионном эфире записью телефонного разговора между бывшим премьер-министром Катара и лидером шиитской оппозиции во время массовых демонстраций в Бахрейне в 2011 году. Власти Бахрейна расценили этот разговор, в котором бывший премьер выступал в роли посредника между сторонами конфликта, как доказательство причастности Катара к разжиганию протестов в Бахрейне и попыткам свержения власти.

В 2011 году на фоне событий "арабской весны" Бахрейн пережил волну массовых протестов шиитов, которые составляют большинство населения страны. Они были жестко подавлены местными силами безопасности при участии военных других стран Персидского залива.

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