В ФРГ для обеспечения контроля за выборами привлекут специальное ведомство

БЕРЛИН, 22 авг — РИА Новости. Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) впервые будет следить за процессом выборов в бундестаг для обеспечения информационной безопасности, заявил во вторник председатель федеральной избирательной комиссии Германии Дитер Заррайтер.

Выборы в Бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

"В качестве дополнительной поддержки Федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI) будет следить за происходящим и, конечно, пытаться противодействовать актуальным событиям, если такой риск возникнет", — заявил Заррайтер.

Он отметил, что передача данных в федеральную избирательную комиссию в Берлин будет осуществляться исключительно по безопасной правительственной сети, оторванной от интернета.

Согласно последним данным опроса института Infratest Dimap по заказу телеканала ARD и газеты Welt, партийный альянс ХДС/ХСС остается главной силой на грядущих выборах, за них свои голоса готовы отдать 39% опрошенных. Социал-демократы добрали один пункт и достигли 24% голосов. Свободные демократы, "Зеленые" и "Альтернатива для Германии" набирают по 8%, "Левые" — 9% голосов.