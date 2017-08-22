В КНДР не будут обсуждать ядерную программу, пока США не откажутся от угроз

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. КНДР не намерена обсуждать свою ракетно-ядерную программу до тех пор, пока США не откажутся от провокационной политики, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп.

"Пока США не откажутся от провокационной политики и ядерных угроз в отношении нашей страны, мы ни в коем случае не поставим наши ракеты и ядерное оружие на стол переговоров", — сказал он.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то" с Гуамом, с Северной Кореей "произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".