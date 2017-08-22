Советник нацбезопасности Ирака: ИРИ не участвовали в операции в Талль-Афаре

КАИР, 22 авг — РИА Новости. Советник по национальной безопасности Ирака Фалих аль-Файад опроверг заявления представителя шиитского народного ополчения Ирака (Хашд Шааби) об участии советников из Ирана и движения "Хезболлах" в операции по освобождению города Талль-Афара от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ).

Представитель ополчения Ахмад аль-Асади ранее заявил телеканалу Al-Ahwaz, что советники из Ирана и движения "Хезболлах" оказывают поддержку ополчению в операции по освобождению Талль-Афара.

"Представитель народного ополчения не был точен в своих заявлениях по этому вопросу", — заявил в эфире радио Sputnik аль-Файад, возглавляющий комитет народного ополчения в правительстве Ирака.

По его словам, ополчение сейчас является "продвинутой военной организацией с развитым уровнем вооружения", и ему не нужна чья-либо поддержка.

Операция в Талль-Афаре началась в воскресенье, 20 августа, по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади. Ранее иракские военные и шиитские ополченцы освободили ряд деревень поблизости от Талль-Афара, а также стратегически важный район Аль-Мухлябия. Во вторник иракские ВС начали штурм центральной части города с юго-запада и востока.