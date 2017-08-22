Троих детей извлекли из-под обломков после землетрясения в Италии

РИМ, 22 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянским пожарным удалось спасти всех троих детей, находившихся под развалинами жилого дома, который в понедельник вечером был разрушен землетрясением на острове Искья в Тирренском море.

Минувшей ночью некоторые местные СМИ сообщили о спасении трех маленьких братьев Тоскано, однако эта информация не подтвердилась.

В 13.10 (14.10 мск) пожарные извлекли из-под обломков здания 11-летнего Чиро, который провел в разрушенном доме более 15 часов. Появление ребенка пожарные и представители правоохранительных органов встретили бурными аплодисментами и радостными возгласами. Спасение мальчика показало в прямом эфире итальянское государственное телевидение Rai.

Ранее, около 4 часов ночи (05.00 мск) пожарные обнаружили и спасли его семимесячного брата Паскуале, который чудом отделался легкими царапинами. Около 11.00 (12.00 мск) был спасен 7-летний Маттиас. Все три мальчика чувствуют себя хорошо.

Трехэтажный жилой дом в курортном городке Казамиччола-Терме был полностью разрушен подземным толчком в понедельник вечером. В здании находились семь человек, в том числе трое детей. Вскоре после полуночи спасателям удалось извлечь живыми из-под обломков дома мужчину и женщину. Затем был спасен еще один мужчина, отец троих детей, — Алессандро Тоскано. Кроме того, ночью было извлечено тело погибшей женщины.

Операция по спасению троих братьев Тоскано продолжалась более 14 часов. Пожарные постоянно разговаривали с Чиро и Маттиасом, передали им воду. Ребята спаслись благодаря решительным действиям старшего брата, который в момент землетрясения спрятал всех под кроватью, а затем начал стучать ручкой швабры по куску дерева.

Землетрясение на Искье произошло вечером понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 км. По данным сейсмологов, за первым подземным толчком последовали 14 более слабых афтершоков.

По последним данным местных властей, в результате землетрясения погибли две женщины, были ранены 39 человек. Глава службы Гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил во вторник, что из-за стихийного бедствия на острове стались без крова около 2,6 тысячи человек.

В июле 1883 года на Искье произошло разрушительное землетрясение, в ходе которого в наибольшей степени пострадало местечко Казамиччола. Тогда жертвами стихийного бедствия на острове стали 2313 человек.