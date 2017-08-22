Украина анонсировала телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (318)

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки" (РФ, Франция, Германия и Украина) в ближайшее время, вопрос личной встречи обсуждается.

"Я знаю, что в ближайшее время планируется телефонный разговор. Смысл этого телефонного разговора будет, в том числе, в обсуждении вопросов безопасности и освобождения заложников, с особым акцентом на безопасность", — заявил журналистам во вторник глава МИД Украины, его слова приводит украинское агентство УНН.

В то же время, как передает агентство, по словам министра, вопрос о личной встрече лидеров "нормандского формата" "обсуждается".