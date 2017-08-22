Индия разделяет цели США, озвученные Трампом в речи по Афганистану

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Власти Индии разделяют цели и опасения, озвученные президентом США Дональдом Трампом в его выступлении по поводу новой стратегии Вашингтона в Афганистане, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

"Мы приветствуем решение президента Трампа активизировать усилия, направленные на преодоление вызовов, перед которыми стоит Афганистан, и решение вопросов, касающихся предоставления убежища террористам и других форм поддержки из-за рубежа", — говорится в заявлении индийского МИД. "Индия разделяет эти опасения и цели", — отмечается в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. Кроме того, по словам Трампа, последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы.

Также Трамп заявил, что США будут развивать стратегическое партнерство с Индией для нормализации ситуации в Афганистане, Вашингтон рассчитывает на большую помощь Индии в этом вопросе.