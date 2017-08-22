Постпред США о защите от угрозы со стороны КНДР: диалог - одна из опций

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Постпред США на Конференции по разоружению Роберт Вуд заявил, что Вашингтон готов использовать все имеющиеся в наличии возможности для защиты своих территорий перед угрозой, которую представляет КНДР, сообщает агентство Рейтер.

Постпред США заявил, что ракетная и ядерная программа КНДР "представляет серьезную угрозу всему миру", при этом подчеркнул, что "возможность диалога по-прежнему остается одной из опций" для Пхеньяна.

"Первостепенной задачей моего президента по-прежнему является защита американских территорий и наших союзников перед лицом северокорейской агрессии", — сказал Вуд. "Мы по-прежнему готовы использовать полный комплекс возможностей, имеющихся в нашем распоряжении, против растущей угрозы КНДР", — добавил он.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн.

Президент Трамп пообещал, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Затем на прошлой неделе лидеры обеих стран предпочли смягчить тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, а Трамп одобрил это высказывание.

В то же время в понедельник США и Южная Корея начали совместные 10-дневные учения под кодовым названием "Ыльчи — Фридом гардиан" (UFG), которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта. Это может вновь накалить обстановку на полуострове.