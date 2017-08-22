МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Постпред США на Конференции по разоружению Роберт Вуд заявил, что Вашингтон готов использовать все имеющиеся в наличии возможности для защиты своих территорий перед угрозой, которую представляет КНДР, сообщает агентство Рейтер.
"Первостепенной задачей моего президента по-прежнему является защита американских территорий и наших союзников перед лицом северокорейской агрессии", — сказал Вуд. "Мы по-прежнему готовы использовать полный комплекс возможностей, имеющихся в нашем распоряжении, против растущей угрозы КНДР", — добавил он.
Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн.
Затем на прошлой неделе лидеры обеих стран предпочли смягчить тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, а Трамп одобрил это высказывание.
В то же время в понедельник США и Южная Корея начали совместные 10-дневные учения под кодовым названием "Ыльчи — Фридом гардиан" (UFG), которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта. Это может вновь накалить обстановку на полуострове.