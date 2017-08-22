Сенегал вернет своего посла в Катар для разрешения дипломатического кризиса

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Власти Сенегала приняли решение вернуть своего посла в Дохе, отозванного два месяца назад, чтобы содействовать разрешению дипломатического кризиса вокруг Катара, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Сенегала.

"Этим шагом Сенегал крепко поддерживает усилия по мирному разрешению кризисной ситуации в отношениях Катара и соседних стран", — сказано в заявлении главы МИД Сенегала Манкера Ндиайя, которое цитирует агентство.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. Затем агентство Fitch поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Катара на уровне "АА" в иностранной и национальной валютах в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением.