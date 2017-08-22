В Южной Корее провели антитеррористические учения

Во время антитеррористических учений на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 22 августа 2017

Во время антитеррористических учений на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 22 августа 2017

ТОКИО, 22 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Войска Южной Кореи провели во вторник антитеррористические учебные операции в рамках совместных с США учений "Ulchi Freedom Guardian" (UFG), передало из Сеула информационное агентство Рёнхап.

По его данным, около 350 спецназовцев и 15 вертолетов UH-1, CH-47 и UH-60 были задействованы в учениях помимо 100 представителей полиции, пожарной охраны и других заинтересованных ведомств.

Участники учений отрабатывали действия по сценарию на случай условной атаки террористов на футбольный стадион в городе Тэгу.

"Мы сконцентрировались на том, чтобы положить конец ситуации, связанной с условной террористической атакой на общественные места, оперативными и опережающими действиями", — приводит агентство заявление командующего учениями генерала Пак Кан Ги.

Совместные с США военные учения UFG начались в понедельник в Южной Корее на фоне противостояния с КНДР. Они продлятся до 31 августа.