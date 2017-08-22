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В мире

Датская полиция приближается к разгадке случившегося на подлодке Nautilus

13:0922.08.2017
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© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкПлощадь Ратуши, Копенгаген, Дания. Архивное фотоПлощадь Ратуши, Копенгаген, Дания. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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СТОКГОЛЬМ, 22 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Копенгагена в понедельник вечером сообщила об обнаружении тела женщины — предположительно, журналистки Ким Валль, пропавшей во время выхода в море на борту самой крупной частной подводной лодки в компании ее владельца изобретателя Петера Мадсена. Результаты обследования ожидаются во вторник во второй половине дня. Они могу пролить свет на загадочный инцидент.

За этой историей следят многие скандинавские СМИ. Они описывают ее как мистическую, шокирующую и трудно поддающуюся пониманию.

Неожиданно утонула

Полиция Копенгагена. Архивное фото
© AFP 2017 / Claus Bjorn Larsen
В районе поиска пропавшей шведской журналистки нашли тело женщины
В этой истории пока больше вопросов, чем ответов. Известно, что вечером 10 августа подлодка Nautilus с датским изобретателем Петером Мадсеном и шведской журналистской Ким Валль на борту вышла в море. Утром следующего дня субмарину начали разыскивать — поиски начались после того, как о пропаже журналистки сообщил ее друг.

После нескольких часов поиска в первой половине дня спасатели сообщили, что наконец нашли подлодку и установили контакт с Мадсеном. Однако примерно через 20 минут после этого сообщения последовало другое — о том, что лодка якобы затонула близ Копенгагена, и что ее хозяина спасла находившаяся поблизости яхта.

Изобретатель в тот же день поведал полиции, что не знает, куда пропала журналистка. По словам Мадсена, он высадил ее на берег после нескольких часов плавания на субмарине. Уход на дно своей подлодки он объяснил техническими проблемами.

Спустя два дня Nautilus подняли с глубины семь метров. Журналистки там не обнаружили.

Изменил показания

Поисковый вертолет над районом моря близ Копенгагена, где затонула частная подводная лодка Nautilus. 11 августа 2017
© AFP 2017 / Scanpix Denmark / Bax Lindhardt
Причиной гибели журналистки на подлодке Nautilus мог быть несчастный случай
Мадсена поместили под арест до 5 сентября. Как заявила адвокат подозреваемого Бетина Хальд Энгмарк, ее подзащитный намерен сотрудничать со следствием. Однако его новые показания о судьбе пропавшей Ким Валль отличаются от предыдущих.

"Мой клиент ни в чем не сознался. Мой клиент утверждает, что он невиновен. Но мой клиент также дал свое пояснение полиции и следствию… Он объяснил, в частности, что на борту Nautilus произошел несчастный случай", — сказала Энгмарк датскому телеканалу TV2.

Она не стала давать комментариев по поводу того, что именно произошло на борту субмарины и где может находиться Валль.

Ссылаясь на электронную переписку Валль и Мадсен накануне инцидента, полиция утверждает, что отношения между ними носили сугубо профессиональный характер. Из переписки следует, что журналистка собиралась писать об изобретателе статью.

Правоохранители пока не разглашают детали расследования. Полиция подозревает Мадсена в совершении непреднамеренного убийства.

Мадсен-ракета

Копенгаген. Архивное фото
© РИА Новости / Субботин
Датская полиция не исключает преднамеренного затопления подлодки Nautilus
Петер Мадсен — 46-летний датский инженер и изобретатель, обладатель различных наград. Свое главное детище – подлодку UC3 Nautilus — он спустил на воду в 2008 году. Ее длина достигает почти 18 метров, вес — 33 тонны. Nautilus считается одной из самых крупных в мире любительских подлодок. Инженер соорудил ее вместе с группой энтузиастов. Однако на плаву она пробыла недолго — в 2010 году внутри машинного отделения взорвались батареи, и в 2011 году субмарину подняли для капитального ремонта. Вновь на воду она вернулась только 28 апреля 2017 года.

Одним из пока не завершенных проектов изобретателя стало создание собственного любительского аппарата для пилотируемого полета в космическое пространство. За это датские СМИ прозвали инженера "Мадсен-ракета".

Ракетными технологиями Мадсен увлекался с детства. Уже тогда он начал экспериментировать с горючим ракет. В 2008 году он начал вполне успешно сотрудничать с земляком Кристианом фон Бентсоном по созданию ракет, и первые шесть лет все шло хорошо. Но потом изобретатели не поладили, разошлись и продолжили создавать летательные аппараты каждый сам по себе.

По словам журналиста Томаса Юрсинга, который написал о Мадсене много статей и даже книгу, тому сложно уживаться с другими, потому что он все хочет делать именно так, как задумал, и у него всегда большие амбиции.

"Как его друзья, так и враги шокированы, удивлены, сидят и грызут ногти и надеются, надеются, надеются, что это недоразумение и что ничего не произошло", — сказал шведскому информационному агентству ТТ журналист Томас Юрсинг из датской газеты "Инженер", комментируя первые сообщения о подозрениях в адрес датского изобретателя.

Ким Валль

Инженер-изобретатель Петер Мадсен. Архивное фото
CC BY 2.0 / Joi Ito / Peter Madsen
В Копенгагене суд арестовал подозреваемого в пропаже шведской журналистки
Журналистка Ким Валль родом из южной шведской провинции Сконе. Ей 30 лет, она сотрудничала с такими изданиями, как The Guardian, New York Times, и писала об экологии, дипломатии, феминизме. Несколько лет проработала в Нью-Йорке и в Пекине. Как сообщают СМИ, этим летом она жила в Копенгагене и планировала сделать репортаж о Петере Мадсене.

Шведские СМИ со ссылкой на друзей Ким описывают ее как человека теплого, многими уважаемого, как талантливую и "голодную" до работы журналистку с большим опытом работы. Она из семьи журналистов, училась в Лондонской школе экономики, в 2013 году получила диплом об окончании школы журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Все дни после исчезновения участие в ее поиске принимали не только полиция и морские спасатели, но и обычные владельцы яхт. С призывом к властям не переставать искать журналистку обратились многие профессиональные организации журналистов в Швеции.

"С глубокой скорбью мы приняли сообщение о смерти коллеги. Наши мысли с семьей Ким Валль", — сказал председатель союза журналистов Швеции Йонас Нордлинг, его слова процитированы в сообщении для прессы.

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