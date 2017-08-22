Глава Грузии поблагодарил Азербайджан и Турцию за помощь в тушении пожара

ТБИЛИСИ, 22 авг — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поблагодарил Турцию и Азербайджан за помощь в тушении крупного пожара в Боржоми-Харагаульском лесу.

Пожар в лесу возник 20 августа, сначала огонь смогли локализовать, однако из-за сильного ветра появились новые очаги возгорания. Несколько сотен пожарников и спасателей, а также вертолеты и спецтехника подключены к тушению пожара. В ночь на воскресенье спецслужбы прорубили трехкилометровую дорогу, чтобы к месту могла подъехать спецтехника. Работы по ликвидации огня не прекращаются. Азербайджан накануне направил свой вертолет, который с утра подключен к процессу ликвидации огня. В Грузии также ждут турецкий вертолет.

"Хочу отметить, что мобилизован как государственный ресурс, так и ресурсы соседних государств, и я благодарю наших друзей — Азербайджан и Турцию, которые помогают нам в процессе ликвидации стихии. Также благодарю всех тех людей, кто активно подключен в этой работе. Отмечается очень высокий уровень координации", — заявил Маргвелашвили на брифинге.

© http://ru.wikipedia.org Пожар в лесу. Архивное фото © http://ru.wikipedia.org Пожар в лесу. Архивное фото

Он также призвал всех граждан не совершать никаких самостоятельных действий и, в случае желания оказать помощь, обратиться к Чрезвычайному штабу.

Президент еще раз отметил, что населенному пункту не грозит опасность и повода для паники не существует.

По данным Чрезвычайного штаба, работы по ликвидации огня не прекращаются, однако пожар уже сумел охватить несколько десятков гектаров территории.