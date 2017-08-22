Под Киевом обнаружили тайник со взрывчаткой и боеприпасами

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины обнаружила тайник с большим количеством взрывчатки и боеприпасов в Киевской области, сообщает во вторник пресс-центр СБУ.

"Тайник с большим количеством взрывчатки и боеприпасов обнаружили в Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Национальной полицией… в селе Волошиновка Барышевского района Киевской области правоохранители обнаружили обустроенный тайник", — говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сообщается, что сотрудники спецслужбы изъяли из тайника десять ручных гранат разных видов (Ф-1, РГН, РГД-5), пять запалов к ним, гранатомет РГП-18, почти триста пятьдесят патронов калибра 5,45 миллиметра, сорок патронов калибра 7,62 миллиметра и две сигнальные мины.

Заведено уголовное дело по статье (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами). Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, устанавливаются лица, причастные к обустройству тайника.