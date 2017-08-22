Новый этап переговоров по соглашению Баку-ЕС пройдет в сентябре в Брюсселе

БАКУ, 22 авг — РИА Новости, Вугар Гасанов. Очередной этап переговоров между Азербайджаном и Евросоюзом по новому соглашению пройдет в конце сентября в Брюсселе, сообщил РИА Новости во вторник первый советник представительства ЕС в Баку Денис Даниилдис.

Совет ЕС в ноябре 2016 года одобрил мандат для Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини на ведение переговоров от имени ЕС и его стран-членов о "всеобъемлющем соглашении" с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Документ предусматривает приближение законодательства и процедур в Азербайджане к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС. Первая встреча по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном состоялась 7 февраля в Брюсселе.

"Очередной этап переговоров запланирован на конец сентября в Брюсселе. Есть ряд чувствительных моментов в переговорах. Но есть политическая воля сторон. Поэтому не думаю, что мы столкнемся с какими-либо препятствиями", — сказал Даниилдис.

Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС "Восточное партнерство". Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.