Новый этап переговоров по соглашению Баку-ЕС пройдет в сентябре в Брюсселе

БАКУ, 22 авг — РИА Новости, Вугар Гасанов. Очередной этап переговоров между Азербайджаном и Евросоюзом по новому соглашению пройдет в конце сентября в Брюсселе, сообщил РИА Новости во вторник первый советник представительства ЕС в Баку Денис Даниилдис.
"Очередной этап переговоров запланирован на конец сентября в Брюсселе. Есть ряд чувствительных моментов в переговорах. Но есть политическая воля сторон. Поэтому не думаю, что мы столкнемся с какими-либо препятствиями", — сказал Даниилдис.
Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС "Восточное партнерство". Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.