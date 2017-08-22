Ливанская армия начала зачистку от ИГ* оставшихся районов на границе с САР

БЕЙРУТ, 22 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Армия Ливана начала зачистку оставшихся под контролем террористической группировки "Исламское государство"* горных районов на границе с Сирией, сообщает ливанское национальное агентство NNA.

По данным агентства, армия начала освобождение территорий с интенсивной артподготовки во вторник утром.

Саперы ливанской армии продолжают разминирование освобожденных территорий. Согласно заявлению командования армии, при обезвреживании взрывного устройства один военнослужащий погиб и двое получили ранения.

Командование ливанской армии в субботу объявило о начале военной операции "рассвет горных районов" против ИГ* на границе с Сирией. Перед армией поставлена задача освободить от террористов 120 квадратных километров территории. За первые три дня боевых действий армия вернула под свой контроль 80 квадратных километров, уничтожив несколько десятков огневых позиций ИГ* и ликвидировав более 30 боевиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России