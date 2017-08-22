Рогозин с иронией отнесся к словам Трампа о невоенной демократизации

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин с иронией прокомментировал обещание президента США Дональда Трампа не использовать американские вооруженные силы для построения демократии в других странах.

В понедельник президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением на военной базе Форт-Майер и заявил, что США больше не будут использовать свои вооруженные силы "для построения демократии в дальних краях или пытаться восстанавливать другие страны по американскому образу и подобию".

"До сих пор это было их прямой обязанностью, включая демократизацию населения Хиросимы и Нагасаки", — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter, комментируя заявление Трампа.

Японские города Хиросима и Нагасаки стали жертвами американских атомных бомбардировок в 1945 году, которые в общей сложности унесли жизни 214 тысяч человек.