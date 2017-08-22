Россиянину грозит срок за хищение денег у белорусов через Интернет

МИНСК, 22 авг – РИА Новости, Нина Гурина. Гражданину России грозит в Белоруссии до 15 лет лишения свободы за несанкционированную блокировку информации на компьютерах белорусов с целью выманивания у них денег, говорится в сообщении управления Следственного комитета (УСК) Белоруссии по Минской области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении одного из членов преступной группы, участники которой занимались несанкционированным блокированием компьютерной системы с целью хищения денежных средств граждан по всей Белоруссии", — сообщили в управлении СК по Минской области.

В УСК утверждают, что "неработающий 21-летний гражданин Российской Федерации в июне прошлого года целенаправленно приехал в Белоруссию заниматься противоправной деятельностью, действуя по договоренности со своим "работодателем" из Москвы". В Минске он снял комнату, где создал условия для использования вредоносных компьютерных программ, которые позволяли несанкционированно блокировать информацию, хранящуюся в компьютерной системе и на машинных носителях, заявил представитель УСК.

По данным следователей, стационарные персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, применяемые гражданами на территории Белоруссии, через Интернет заражались вредоносной программой и уже не реагировали на действия пользователя. На экране появлялось сообщение о необходимости внесения для разблокировки устройства денежных средств (в среднем 50 белорусских рублей, или более 25 долларов) на баланс абонентских номеров якобы в качестве оплаты штрафа за просмотр и хранение запрещенных законом материалов.

Обвиняемый, действуя в сговоре с иными лицами, в течение двух месяцев 649 раз блокировал компьютерные устройства. В ходе следствия установлены более 600 потерпевших, полностью или частично перечисливших "штрафы" на балансы абонентских номеров, использовавшихся в преступных целях. Общая сумма денежных средств, которыми намеревались завладеть фигуранты, составляет порядка 50 тысяч белорусских рублей (свыше 25 тысяч долларов), говорится в сообщении.

Действия обвиняемого квалифицированы как совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору покушение на хищение путем использования компьютерной техники, компьютерный саботаж, сопряженный с несанкционированным доступом к компьютерной системе, а также разработка и использование вредоносных программ. Максимальное наказание, предусмотренное данными статьями, предусматривает до 15 лет лишения свободы, уточнили в УСК.

Россиянин заключен под стражу. В рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении иных членов преступной группы проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, добавил представитель ведомства.