В Таиланде деревянный дом рухнул в море, один человек погиб

БАНГКОК, 22 авг – РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения при обрушении деревянного жилого дома в море в поселке Саттахип в провинции Чонбури на восточном побережье Таиланда, сообщает во вторник Третий национальный телеканал страны.

Согласно его данным, инцидент произошел в 25 километрах от курортного города Паттайя. Дом, стоявший у самого пирса в районе одной из пристаней поселка Саттахип на берегу Сиамского залива, накренился и обрушился в море рано утром, когда четверо его обитателей еще спали, сообщает телеканал.

Сын 62-летней владелицы дома услышал треск ломающихся перекрытий и разбудил остальных членов семьи. Хозяйке, ее сыну и 6-летней внучке удалось выскочить из-под падающих обломков дома, пока тот еще находился на берегу. Невестка хозяйки не смогла выбраться и упала в море вместе с обломками дома.

Несмотря на то, что муж и соседи смогли быстро вытащить ее из воды и оказать первую помощь, она скончалась по дороге в больницу, говорится в сообщении. Трое выживших получили травмы, в больнице им была оказана медицинская помощь, сообщает телеканал.

Муниципалитет поселка Саттахип начал расследование происшествия. По предварительным данным, дом обрушился из-за того, что берег под ним постепенно разрушался под действием прибоя в течение многих лет, и в ночь на вторник осыпался в море, лишив дом опоры.