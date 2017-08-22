Власти Италии не располагают информацией о пострадавших на Искье россиянах

РИМ, 22 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские власти пока не располагают информацией о том, есть ли россияне в числе пострадавших от землетрясения, которое произошло в понедельник вечером на итальянском острове Искья в Тирренском море, сообщил во вторник РИА Новости представитель посольства РФ.

"Мы связались с компетентными органами Италии по вопросу о том, есть ли граждане РФ в числе пострадавших от землетрясения на острове Искья. Пока они не располагают такой информацией. Мы находимся в постоянном контакте с итальянскими властями и ожидаем от них поступления детальных сведений", — сообщил представитель посольства.

Землетрясение на Искье произошло в 20.58 (21.58 мск) в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 км. По данным сейсмологов, за первым подземным толчком последовали 14 более слабых афтершоков.

Разрушения были зафиксированы в двух курортных городках Казамиччола-Терме и Лакко-Амено на северном побережье острова. По последним данным местных властей, в результате землетрясения погибли два человека, были ранены 39.

На острове Искья, численность населения которого составляет около 40 тысяч человек, в пик туристического сезона в августе находятся до 250 тысяч человек.

Вечером 28 июля 1883 года на Искье произошло разрушительное землетрясение, в ходе которого в наибольшей степени пострадало местечко Казамиччола. Тогда жертвами стихийного бедствия на острове стали 2313 человек.