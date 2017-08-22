На подконтрольной Киеву территории Донецкой области погиб шахтер

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Горняк погиб на шахте на подконтрольной украинским силовикам территории Донецкой области, на месте работает следственно-оперативная группа, сообщила пресс-служба областного отделения украинской прокуратуры.
По данным ведомства, в настоящее время на шахте работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства гибели горняка устанавливаются.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела с предварительной правовой квалификацией по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".