В машине, использованной для атаки в Марселе, нашли исламскую литературу

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил в эфире телеканала BFMTV, что в машине, на которой был совершен наезд в Марселе, были обнаружены книги о философии и исламе.

В понедельник автомобиль, числившийся в угоне, врезался в две автобусные остановки в разных районах Марселя. Погибла женщина, еще один человек получил ранения и был госпитализирован. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в причастности к происшествию 35-летнего мужчину, он помещен под стражу. Как сообщали французские СМИ, мужчина страдал психическими расстройствами.

"Мы нашли в его машине книгу по философии и книгу об исламе", — сказал Коллон. Он отметил, что на данный момент, власти не квалифицируют инцидент как теракт. Коллон также сообщил, что мужчина, подозреваемый в причастности к инциденту, вышел из психиатрической больницы.

Коллон отметил, что психиатрические больницы не сотрудничают с полицией, так как существует врачебная тайна, однако необходимо найти способ предотвратить опасные действия людей с психическими расстройствами. "Некоторое количество слабых умов видят то, что произошло в Барселоне, и переходят к действию. Необходимо защитить себя от этого", — сказал глава МВД.

Коллон сообщил, что угроза терактов во Франции "высокая", с начала года были предотвращены девять терактов.

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