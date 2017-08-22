В Донбассе обстрелы вызвали пожары в госпитале и частном доме

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Украинские спасатели в Донбассе дважды за минувшие сутки привлекались к тушению пожаров, начавшихся из-за обстрелов, в подконтрольных Киеву населенных пунктах горел бывший госпиталь и дома, сообщила во вторник Госслужба Украины по ЧС.

"В течение прошлых суток спасатели главного управления госслужбы Украины по ЧС в Донецкой области дважды привлекались к тушению пожаров, вызванных попаданием взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

В частности, по данным ведомства, пожар вспыхнул в поселке Зайцево Бахмутского района, горели пять домов и хозпостройки. "Из-за постоянных обстрелов подразделения вынуждены были несколько раз приостанавливать тушения пожаров и отъезжать на безопасное расстояние. Окончательно ликвидировать все пожары удалось в 20.44 (время совпадает с мск — ред.), — говорится в сообщении.

Кроме того, в тот же день поступило сообщение о пожаре в Марьинке. По прибытию спасатели выяснили, что в результате попадания взрывоопасного предмета произошел пожар в здании бывшего госпиталя. В процессе тушения происходили взрывы, из-за чего спасатели вынуждены были отходить на безопасное расстояние.

Следите за хроникой украинского кризиса >>