СМИ сообщили о железнодорожной аварии под Филадельфией

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Скоростной поезд столкнулся с составом на железнодорожной станции в пригороде американского города Филадельфия, 33 человека получили ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел около 00.15 (7.15 мск) вторника в населенном пункте Аппер Дерби. По данным представителя местного транспортного управления Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) Хизер Рэферн, прибывший в населенный пункт скоростной поезд въехал в пустой состав, который находился на станции. Всего в поезде находились 33 человека.

По данным мэра города Николаса Микоззи, четыре человека получили серьезные ранения, все пострадавшие доставлены в больницы.

33 people hurt in a train crash at a station in suburban Philadelphia, authorities say. https://t.co/umWQ6px5RS — The Associated Press (@AP) 22 августа 2017 г.

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