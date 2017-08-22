Спикер палаты представителей США доволен решением Трампа по Афганистану

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Пол Райан заявил, что доволен решением президента США Дональда Трампа по Афганистану, передает телеканал CNN.

"Я доволен решением", — ответил Райан в ответ на вопрос журналиста о том, как он отреагировал на заявление Трампа по политике в отношении Афганистана. По его мнению, Трамп изложил "более комплексную стратегию", чем раньше.

Ранее Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. Кроме того, Трамп заявил, что последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы.