США ждут от Пакистана "решительных мер" против боевиков на своей территории

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США ожидают, что Пакистан примет на своей территории "решительные меры" против боевиков, которые угрожают всему региону, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Пакистан сильно пострадал от терроризма и может быть важным партнером в наших общих целях обеспечения мира и стабильности в регионе. Мы ожидаем, что Пакистан примет решительные меры против групп боевиков, базирующихся в Пакистане, которые являются угрозой для региона", — сообщается в распространенном для журналистов заявлении Тиллерсона.

Госсекретарь добавил, что для интересов США жизненно важно, чтобы "Афганистан и Пакистан препятствовали (появлению — ред.) террористических убежищ".