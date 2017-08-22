МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что ряд союзников США тоже готовы увеличить численность своих войск в Афганистане.

"Я проведу консультации с генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками, некоторые из которых тоже готовы увеличивать численность военных. Вместе мы будем помогать силам безопасности Афганистана уничтожить террористический узел", — приводит пресс-служба Пентагона заявление Мэттиса.

Он также отметил, что потребовал от председателя Объединенного комитета начальников штабов "принять подготовительные меры, чтобы выполнить стратегию президента (Дональда Трампа — ред.)".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. В воскресенье телеканал CBS со ссылкой на собственные источники сообщил, что Трамп в понедельник объявит об отправке в Афганистан дополнительно четыре тысячи американских военнослужащих.