Ким Чен Ын тайно посетил военную часть вблизи межкорейской границы

ТОКИО, 22 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Лидер КНДР Ким Чен Ын тайно посетил с инспекцией военную часть вблизи границы с Южной Кореей, со ссылкой на военные источники Южной Кореи сообщило агентство Ренхап.

Инспекция на военную часть, которая находится всего в одном километре от южнокорейской пограничной заставы, состоялась в первой половине августа. На это время приходится временное исчезновение лидера страны из упоминаний северокорейских СМИ — с 30 июля, когда он был на банкете в честь успешного пуска межконтинентальной баллистической ракеты, до 14 августа, когда Ким Чен Ын посетил командный пункт стратегических сил и принял доклад военных с планом нанесения удара четырьмя баллистическими ракетами по району Гуама. Как известно, Ким Чен Ын предпочел отложить приведение этого плана в исполнение, что несколько разрядило накалившиеся отношения КНДР с США.

Визит в прифронтовую часть никак не освещался северокорейскими СМИ. Подробности деятельности лидера КНДР во время посещения базы неизвестны.

Однако военный источник агентства сообщил, что база окружена горами, недалеко протекают ручьи, что облегчает северному соседу проведение оттуда военных провокаций. О каких именно провокациях может идти речь, не сообщается.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". Затем на прошлой неделе лидеры обеих стран предпочли смягчить тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, а Трамп одобрил это высказывание.

В то же время в понедельник США и Южная Корея начали совместные 10- дневные учения под кодовым названием "Ыльчи — Фридом гардиан" (UFG), которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта. Это может вновь накалить обстановку на полуострове.