Трамп назвал террористов в Афганистане огромной угрозой для США

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что террористы в Афганистане и Пакистане представляют огромную угрозу для США.

"Я пришел к выводу, что угрозы безопасности, с которыми мы сталкиваемся в Афганистане, огромны", — заявил Трамп, выступая со специальным обращением на военной базе Форт-Майер в Виргинии.

По его словам, в Афганистане и соседнем Пакистане действуют 20 организаций, признанных США террористическими, и это "самая их высокая концентрация в мире".

США в 2001 году после терактов 11 сентября начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

В разные годы число американских военных в Афганистане было разным и достигало при президенте Бараке Обаме более 100 тысяч человек. Однако позднее он решил существенно сократить контингент и по просьбе властей исламской республики оставил в стране около 8,4 тысячи военнослужащих (в это число не входят военнослужащие союзников США). Они проводят спецоперации против талибов и группировки "Исламское государство"*, обучают и консультируют местные силы безопасности.

По официальным данным Пентагона, на 21 августа 2017 года США потеряли за минувшие годы в Афганистане более 2264 тысячи военнослужащих и гражданских специалистов убитыми и свыше 20 тысяч ранеными.

*Террористические организации, запрещенные в России.