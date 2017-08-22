Трамп назвал террористов в Афганистане огромной угрозой для США

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что террористы в Афганистане и Пакистане представляют огромную угрозу для США.
"Я пришел к выводу, что угрозы безопасности, с которыми мы сталкиваемся в Афганистане, огромны", — заявил Трамп, выступая со специальным обращением на военной базе Форт-Майер в Виргинии.
США в 2001 году после терактов 11 сентября начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
По официальным данным Пентагона, на 21 августа 2017 года США потеряли за минувшие годы в Афганистане более 2264 тысячи военнослужащих и гражданских специалистов убитыми и свыше 20 тысяч ранеными.
*Террористические организации, запрещенные в России.