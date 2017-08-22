Народ Афганистана должен будет сам определить свое будущее, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Народ Афганистана должен сам определить свое будущее, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Чем сильнее будут афганские силы безопасности, тем меньше будем делать мы. Афганцы сами должны будут обезопасить свою страну и определить свое будущее", — сказал он, выступая со специальным обращением на военной базе Форт-Майер близ Вашингтона.