США ждут большей поддержки от Индии по Афганистану

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. США будут развивать стратегическое партнерство с Индией для нормализации ситуации в Афганистане, Вашингтон рассчитывает на большую помощь Индии в этом вопросе, заявил президент США Дональд Трамп.

"Другая важная часть стратегии США в Южной Азии — и далее развивать стратегическое партнерство с Индией — крупнейшей в мире демократией и ключевым партнёром США в области безопасности и в области экономики. Мы ценим большой вклад Индии в стабильность в Афганистане, но Индия делает миллиарды долларов на торговле с США, и мы хотим, чтобы они помогли нам больше с Афганистаном, особенно в области экономической поддержки", — заявил Трамп, выступая со специальным обращением на военной базе Форт-Майер в Виргинии.