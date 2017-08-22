МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Великобритания призвала Евросоюз предотвратить утечки засекреченной правительственной информации после Brexit, сообщает газета Guardian.

Ранее сообщалось, что правительственный департамент Великобритании по выходу из Евросоюза в преддверии третьего раунда переговоров по Brexit обнародовал свои переговорные позиции по вопросам рынка и доступа к документам.

По данным издания, власти Британии настаивают на том, чтобы любая информация, засекреченная до выхода из ЕС, оставалась засекреченной после Brexit. Газета пишет, что данная информация может включать в себя важные экономические данные, которыми страна поделилась в процессе обсуждения торговых отношений с ЕС.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

Ранее сообщалось, что Великобритания уверена, что сможет достичь "достаточного успеха" в переговорах с Европейским союзом по выходу страны из ЕС к октябрю, что позволит перейти к новой фазе переговоров по Brexit.