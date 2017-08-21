В Киеве задержали мужчину, написавшего нецензурную фразу на здании Рады

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Сотрудники украинской полиции в понедельник задержали мужчину, который маркером написал нецензурную фразу на окне здания Верховной рады в Киеве, сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"В 16.50 (совпадает с мск) работниками полиции полка особого назначения №1 задержан "на горячем" житель Черниговской области 1992 года рождения. Негодяй накануне Дня независимости Украины с целью провокационных и хулиганских побуждений на оконном стекле Верховной рады по улице Грушевского, 5 маркером черного цвета сделал нецензурную надпись антигосударственного содержания", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

По его словам, полиция задержала мужчину на месте преступления, ему грозит административная ответственность.

День независимости Украины — государственный праздник, отмечается 24 августа. В этом году план проведения праздника насчитывает более полутора десятков мероприятий, в частности, создание различных медийных, образовательных, культурных проектов, проведение встреч и дипломатических приемов. Также торжества предусматривают проведение в Киеве военного парада и выставки военной техники.