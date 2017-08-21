Горные штаты США встретили полное "Великое солнечное затмение"

ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Горные штаты США — Вайоминг и Айдахо — встретили полное "Великое солнечное затмение", трансляцию редкого природного явления ведет НАСА и местные СМИ.

Затмение, которое проходит через 14 американских штатов от западного до восточного побережья, первым встретил штат Орегон.

"О Боже, это невероятно!" — реагируют собравшиеся на возвышенности люди в парке Глендо (Glendo State Park) в Вайоминге. Смотровая площадка, откуда ведет трансляцию Washington Post, находится рядом с вольером с десятком лошадей. Очевидцы рассказывают, что с началом затмения животные несколько обеспокоены, начинают сближаться друг с другом и двигаться по кругу.

© REUTERS / Harrison McClary Люди наблюдают за солнечным затмением в Нэшвилле, Теннесси. 21 августа 2017 © REUTERS / Harrison McClary Люди наблюдают за солнечным затмением в Нэшвилле, Теннесси. 21 августа 2017

Следующими полное затмение увидят жители Небраски, Канзаса и Айовы.

Полное солнечное затмение 21 августа смогут увидеть жители 14 штатов США, впервые за 99 лет это природное явление охватит континентальную часть страны от западного до восточного побережья, за что его и окрестили "Великим солнечным затмением". Полоса затмение соединит восточное и западное побережье страны на территории площадью примерно 113 километров на 4,8 тысячи километров.

Полное затмение можно будет наблюдать на территории от штата Орегон до штата Южная Каролина. В остальных районах страны затмение будет частичным. В тех районах, где солнце скроется полностью, это будет продолжаться от 1 минуты 08 секунд до 2 минут 40 секунд. В Вашингтоне на пике затмения, который ожидается в 14.43 (21.43 мск), будет видна примерно лишь пятая часть солнца.