Горные штаты США встретили полное "Великое солнечное затмение"

ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Горные штаты США — Вайоминг и Айдахо — встретили полное "Великое солнечное затмение", трансляцию редкого природного явления ведет НАСА и местные СМИ.
Затмение, которое проходит через 14 американских штатов от западного до восточного побережья, первым встретил штат Орегон.
"О Боже, это невероятно!" — реагируют собравшиеся на возвышенности люди в парке Глендо (Glendo State Park) в Вайоминге. Смотровая площадка, откуда ведет трансляцию Washington Post, находится рядом с вольером с десятком лошадей. Очевидцы рассказывают, что с началом затмения животные несколько обеспокоены, начинают сближаться друг с другом и двигаться по кругу.
Следующими полное затмение увидят жители Небраски, Канзаса и Айовы.
Полное затмение можно будет наблюдать на территории от штата Орегон до штата Южная Каролина. В остальных районах страны затмение будет частичным. В тех районах, где солнце скроется полностью, это будет продолжаться от 1 минуты 08 секунд до 2 минут 40 секунд. В Вашингтоне на пике затмения, который ожидается в 14.43 (21.43 мск), будет видна примерно лишь пятая часть солнца.