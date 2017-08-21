ВВС Хорватии направили спецсамолеты на тушение пожаров в пригороде Задара

БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости. Все силы противопожарного отряда ВВС Хорватии направлены в понедельник на тушение нового пожара в пригороде Задара, после того как огонь подошел к базе авиации, сообщило министерство обороны республики.

Авиабаза ВВС Хорватии "Земуник" на территории аэропорта города Задар является главным центром борьбы с природными пожарами, откуда вылетают на тушение спецсамолеты Canadair и Air Tractor. Днем пламя подошло к самому аэропорту.

"Пожар возник вблизи военной базы с внешней стороны ограды, а помощь в борьбе с огнем оказывали и наземные пожарные расчеты 93-й авиабазы ВВС и аэропорта Задар. Авиаотряд смог также защитить жилые объекты граждан вблизи военной базы", — говорится в сообщении министерства.

Огонь вблизи аэропорта был погашен, но в понедельник продолжили бушевать очаги в Шибенско-Книнской жупании, на острове Хвар и в других местах Задарской жупании на берегу Адриатического моря. В северо-западном пригороде Задара Кожино во второй половине дня появилось наиболее опасное возгорание, где пламя угрожает жилым домам и инфраструктуре.

"Все имеющиеся силы направлены на очаг Кожино под Задаром", — говорится в сообщении минобороны.

Днем в районе города Бенковац в 30 километрах от Задара действиям спецсамолетов по тушению другого очага возгорания на земле помогли 96 военнослужащих пехотных частей. Из-за приблизившегося к автомагистрали А1 огня власти сначала отменили оплату автомагистрали на трассе Задар-Шибеник для ускорения очистки дороги от машин, а затем закрыли трассу для транспорта.

Всего с первого июня спецсамолеты авиабазы ВВС республики в Задаре совершили свыше 2100 часов налета, сбросили 60,7 тысячи тонн воды и участвовали в тушении 249 природных пожаров.