В Китае начали пуск третьего блока Тяньваньской АЭС

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Этап физического пуска начат в Китае на построенном с участием России энергоблоке №3 Тяньваньской АЭС, сообщила пресс-служба главного конструктора реакторной установки, предприятия госкорпорации "Росатом" "ОКБ "Гидропресс" (Подольск).

"Восемнадцатого августа в 17.58 по московскому времени на 3-м энергоблоке АЭС "Тяньвань" (КНР) начался этап "Физический пуск". В реактор 3-го энергоблока была загружена первая тепловыделяющая сборка серии ТВС-2М", — говорится в сообщении.