Ликвидированный в Субератсе мужчина может быть барселонским террористом

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ликвидированный в ходе операции в Субератсе мужчина с поясом смертника может быть исполнителем теракта в Барселоне, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в полиции.

Los mossos alertan de un incidente en Subirats (Alt Penedès) https://t.co/5F44dbPVtQ — EL PAÍS (@el_pais) 21 августа 2017 г.

​По данным источников газеты, мужчина "с чертами Юнеса Абуякуба (Younes Abouyaaqoub)" был ликвидирован в Субератсе. Как сообщается, на данный момент отсутствует официальное подтверждение того, что был уничтожен именно Абуякуб.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

Каталонская полиция считает, что 22-летний марокканец Юнес Абуякуб был за рулем автофургона, врезавшегося в пешеходов в центре Барселоны, после нападения он пешком скрылся с места происшествия, угнал автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

Правоохранительные органы ранее заявили, что в группировку, которая стоит за терактами в Каталонии, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы.