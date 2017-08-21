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В мире

Эксперт не исключил вероятность военных инцидентов между РФ и странами НАТО

17:4821.08.2017
(обновлено: 17:49 21.08.2017)
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© AFP 2017 / Nikolay DoychinovСолдаты армии США на учениях. Архивное фотоСолдаты армии США на учениях. Архивное фото
© AFP 2017 / Nikolay Doychinov

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Отдельные военные инциденты между Россией и странами-членами НАТО вполне возможны, в том числе они могут быть спровоцированы специально, заявил эксперт РСМД Прохор Тебин.

Глава представительства Европейского Союза в России Вигаудас Ушацкас
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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"Отношения между РФ и США и НАТО, конечно, останутся весьма напряженными. Перезагрузки, которая была после конфликта в Грузии 2008 года, в ближайшее время не предвидится… Локальные, достаточно ограниченные инциденты военного характера между Россией и США или НАТО, или его какими-то отдельными членами, вполне реалистичны… Вполне реальны отдельные локальные инциденты с реальными потерями, с реальными боестолкновениями. Более того, это могут быть не случайные, а вполне осознанные действия", — заявил Тебин на презентации доклада "Формула евроатлантической безопасности: стабильное сдерживание и его альтернативы" в дискуссионном клубе "Валдай".

В качестве примера такого конфликта он напомнил инцидент между Россией и Турцией в ноябре 2016 года, когда Турция сбила российский военный самолет. В то же время тот случай, отметил эксперт, показал, что "у обеих сторон есть возможность прагматично разрешать подобные конфликты, не превращая их в полномасштабную войну или холодную войну".

Многоцелевой истребитель Су-27
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Что касается мер по предотвращению таких инцидентов, то эксперт предложил развитие диалога между политиками, дипломатами, экспертами и военными обеих сторон, а также четкое обозначение обеими сторонами "своих целей и национальных интересов, которыми они не поступятся" и "красных линий", которые они не позволят пересекать оппоненту.

В то же время эксперт заметил, что "большая война России с Западом — крайне маловероятный сценарий, потому что никому не нужен ядерный апокалипсис".

Другой эксперт, заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарев, также исключил вероятность войны между Россией и Западом.

"Даже если представить такой сценарий, что они (США) захотят развязать войну с Россией, то это придется делать руками европейских стран-партнеров по НАТО, то это нереально", — отметил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров заявил, что США действуют беспардонно
Золотарев напомнил, насколько неохотно европейские члены НАТО поддерживали операции США в Ираке и Афганистане. "Когда США готовили туда (в Ирак) вторжение, где было НАТО? США пришлось готовить "коалицию согласных". Афганистан? Россия себя там проявила как партнер США, да. А НАТО — нет", — напомнил эксперт.

Кроме того, Золотарев считает, что между РФ и НАТО на самом деле нет серьезных противоречий, кроме как на постсоветском пространстве.

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