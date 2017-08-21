Лондон сообщил о своих позициях по Brexit в вопросах рынка и документов

Люди с флагами Великобритании на Вестминстерском мосту в Лондоне. Архивное фото

Люди с флагами Великобритании на Вестминстерском мосту в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 21 авг — РИА Новости. Правительственный департамент Великобритании по выходу из Евросоюза в преддверии третьего раунда переговоров по Brexit обнародовал свои переговорные позиции по вопросам рынка и доступа к документам.

"Экспорт ЕС в Великобританию составляет 314 миллиарда евро (около 257 фунтов стерлингов), больше, чем в Бразилию, Россию, Индию и Китай вместе взятых, поэтому никто не заинтересован в перебоях и неуверенности", — сказано в заявлении департамента, в понедельник поступившем в РИА Новости. По словам министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, опубликованные документы дадут необходимую уверенность и бизнесу, и потребителям.

"Также они показывают, что мы вступаем в третий раунд переговоров и очевидно, что наше отделение от ЕС и дальнейшие отношения с ним неразрывно связаны", — заявил Дэвис. По его словам, документы дают представление о том, как британская сторона видит будущие отношения с Евросоюзом.

Согласно документам, экспортеры и бизнесмены должны иметь возможность планировать деловые операции независимо от хода переговоров, поэтому Великобритания "хочет прийти к соглашению с ЕС, которое обеспечит как можно более свободные и бесперебойные возможности для торговли товарами и услугами в пользу каждой из сторон".

В частности, Лондон хочет убедиться, что товары, выведенные на рынок до даты Brexit, будут по-прежнему продаваться как в Великобритании, так и в ЕС, и что этому не будут чинить препятствий и требовать дополнительных документов или разрешений.

"Во-вторых, мы хотим избежать ненужного дублирования процесса различного согласования… Это значит, что если продукты уже прошли процесс авторизации, например, автомобиль, то эта авторизация должна оставаться действительной для обоих рынков после выхода из ЕС", — сказано в документах.

Согласно третьему предложенному Лондоном принципу, любые товары на рынке будут подлежать надзору каждой из сторон. Последнее условие: британцы просят европейцев не чинить препятствий для сопровождающих определенные товары гарантийных услуг и сервисов.