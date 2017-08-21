Езиды в Ираке: как община сохранила традиции и храм под угрозой ИГ*

ЛАЛЕШ (Ирак), 21 авг — РИА Новости. Находящийся в Ираке Лалеш – храм с уникальной архитектурой, стоящий посреди столетних деревьев, окруженный горами, его острые пирамидальные купола символизируют солнце и яркие лучи, озаряющие мир.
Корреспондент РИА Новости посетила это место недалеко от Мосула и узнала, чем живет езидская община, для которой храм Лалеш — главная и единственная святыня.
Закваска планеты
"Паломничество является обязательным в религии езидов для каждого человека, и единственный храм, куда совершают паломничество езиды со всех концов света, это Лалеш ан-Нурани (светлый – ред.)", — говорит служитель храма Фалих Хасан и отмечает, что приезжать можно всем и когда угодно — фиксированного сезона для паломничества нет.
"Езиды верят в одного бога. Этот храм в вере езидов и истории является закваской планеты. Бог попросил ангелов отправиться на четыре стороны света, и когда небеса были темными, а на Земле – только вода, они укрылись в этом месте в Лалеше и сказали, что здесь будет святой дом", — продолжает Хасан.
Храм находится в 13 километрах от города Шейхан, к северу от Мосула, его окружают три горы, он занимает площадь около четырех тысяч квадратных метров. Несмотря на раскаленную летом землю, посетителям запрещено носить обувь на территории храма. Езиды привыкли к этому и без проблем ходят внутри храма и снаружи босыми даже в полуденный зной.
Лалеш, в котором самой поздней постройке больше двух тысяч лет, состоит из множества входов и выходов, похожих на лабиринт. В рамках обряда паломник за день трижды подряд должен обойти его, начиная с главного храма, который находится в скале, а затем пройти комнату крещения и склеп шейха Ади ибн Мусафира – езидского святого.
Езиды и их гости насыщенно проводят время в храме. После молитвы и обхода они готовят пищу, едят ее вместе, пьют воду из святого источника, вокруг играют дети. Устраиваются вечера музыки с традиционными песнями и игрой на инструментах.
Узелок на счастье
В главном зале храма с высокими потолками стоят три колонны, накрытые тканью ярких цветов. Наш гид и сотрудник храма Лукман Сулейман объясняет, что каждый посетитель – вне зависимости от вероисповедания – должен завязать узел на ткани, называемой "барият", и загадать желание.
"Езидская религия – древняя, ее история превосходит десять тысяч лет. У нас четыре праздника… Езидский новый год, который приходится на первую среду восточного месяца апреля, он отстает от христианского на 13 дней", — рассказывает о праздниках Сулейман.
Все праздничные ритуалы проходят в Лалеше.
"Езиды зажигают 365 свечей, чтобы встретить праздник, а дома варят яйца, красят их и кладут сначала в горсть земли, а потом в цветы ветреницы и в карри и вешают их на двери храма, а также всех комнат в доме", — говорит наш гид о праздновании Нового года, отмечая, что каждый шаг в ритуале имеет особое символичное значение.
Другие праздники — это летняя и зимняя сороковина, которые приходятся на конец сорокодневного поста, а также "большой праздник" Джама. "Он выпадает на 6 октября. В этот день "барият" освящают в воде источника в храме и вешают на колонны в главном зале… На каждой колонне их по семь — по числу ангелов", — отмечает Сулейман.
Фирман о геноциде
По словам Сулеймана, в Ираке проживали 700 тысяч езидов, но их число сократилось за последние годы из-за зверств "Исламского государства"*.
Сулейман вспоминает черный день в истории езидов – 3 августа 2014 года, когда боевики ИГ* захватили город Синджар и его окрестности. "За один час езиды стали самой бедной общиной в мире… Все, что мы собирали и строили в течение 100 лет, было в одночасье потеряно", — рассказывает наш гид.
Когда боевики захватили деревню Коджо, они выдвинули жителям ультиматум: либо перейти в ислам, либо умереть. "Они поставили ультиматум 3 августа, а 15-го убили всех мужчин и юношей в деревне по фетве (предписанию — ред.) муфтия группировки, которую мы называем фирманом о геноциде", — говорит Сулейман.
По его словам, отказ от перехода в ислам был лишь поводом для террористов.
"Они убивали и мусульман, это просто предлог. Они также могли объяснить это тем, что мы болеем за команду "Барселона", например, чтобы нас убить", — замечает езид.
С грустью он рисует пессимистичную картину: шесть тысяч человек были убиты, шесть тысяч захвачены. Защищаться пришлось самим без чьей-либо помощи. "Это не первая бойня и не последняя. Под разными названиями — османы, "Аль-Каида"*, ИГ*, и я уверен, что они появятся после поражения под другим именем", — добавил Сулейман.
По его словам, террористы используют религию, утверждая, что ислам якобы гласит о попадании в рай для каждого, кто захватит или убьет езидку. Он замечает, что идеология ИГ* живуча, террористы уже воспитали в этом духе подрастающее поколение и юношей от 15 до 25 лет, на которых делают ставку в своей войне.
"Я сейчас работаю учителем в школе, пойдите и спросите моих учениц в подготовительном классе про меня, они вам скажут: Лукман уважаемый человек, но он попадет в ад", — признался наш собеседник.
Надежда на бога
Фирман ИГ* от августа 2014 года был не первым указом об истреблении в долгой истории езидов, таких было не меньше 73 за последнее столетие.
Более тысячи похищенных девушек удалось вернуть из плена террористов, их заново крестили в Белом источнике в Лалеше. Но вернуть их к нормальной жизни у служителей храма не получается.
"Эти девушки окончили свою жизнь. Правда в том, что они живут, но внутри они закончились, они, как сумасшедшие. Мы потеряли самое дорогое — представьте девушку пятнадцати лет, которую насилуют 200 мужчин, что с ней будет? И она такая не одна, а таких почти шесть тысяч девочек и женщин", — говорит Сулейман.
По его словам, в Талль-Афаре, где в воскресенье начала наступление иракская армия, ждут своего освобождения до трех тысяч езидских девушек.
*Террористическая организация, запрещена в России