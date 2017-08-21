Езиды в Ираке: как община сохранила традиции и храм под угрозой ИГ*

ЛАЛЕШ (Ирак), 21 авг — РИА Новости. Находящийся в Ираке Лалеш – храм с уникальной архитектурой, стоящий посреди столетних деревьев, окруженный горами, его острые пирамидальные купола символизируют солнце и яркие лучи, озаряющие мир.

Корреспондент РИА Новости посетила это место недалеко от Мосула и узнала, чем живет езидская община, для которой храм Лалеш — главная и единственная святыня.

Закваска планеты

Езидизм – религия, чьи последователи считают священными явления природы, любят и боятся их. Например, дождь дает жизнь земле, но все страшатся наводнений – так же езиды относятся к солнцу, вулканам, землетрясениям, грозам.

"Паломничество является обязательным в религии езидов для каждого человека, и единственный храм, куда совершают паломничество езиды со всех концов света, это Лалеш ан-Нурани (светлый – ред.)", — говорит служитель храма Фалих Хасан и отмечает, что приезжать можно всем и когда угодно — фиксированного сезона для паломничества нет.

"Езиды верят в одного бога. Этот храм в вере езидов и истории является закваской планеты. Бог попросил ангелов отправиться на четыре стороны света, и когда небеса были темными, а на Земле – только вода, они укрылись в этом месте в Лалеше и сказали, что здесь будет святой дом", — продолжает Хасан.

Храм находится в 13 километрах от города Шейхан, к северу от Мосула, его окружают три горы, он занимает площадь около четырех тысяч квадратных метров. Несмотря на раскаленную летом землю, посетителям запрещено носить обувь на территории храма. Езиды привыкли к этому и без проблем ходят внутри храма и снаружи босыми даже в полуденный зной.

Лалеш, в котором самой поздней постройке больше двух тысяч лет, состоит из множества входов и выходов, похожих на лабиринт. В рамках обряда паломник за день трижды подряд должен обойти его, начиная с главного храма, который находится в скале, а затем пройти комнату крещения и склеп шейха Ади ибн Мусафира – езидского святого.

Езиды и их гости насыщенно проводят время в храме. После молитвы и обхода они готовят пищу, едят ее вместе, пьют воду из святого источника, вокруг играют дети. Устраиваются вечера музыки с традиционными песнями и игрой на инструментах.

Узелок на счастье

В главном зале храма с высокими потолками стоят три колонны, накрытые тканью ярких цветов. Наш гид и сотрудник храма Лукман Сулейман объясняет, что каждый посетитель – вне зависимости от вероисповедания – должен завязать узел на ткани, называемой "барият", и загадать желание.

Пожелания не заканчиваются здесь, и дальше мы находим зал оливкового масла, в котором стоит сильный аромат. Здесь девушка пытается закинуть "барият" на каменную колонну. Если из трех попыток хоть одна окажется удачной, всевышний непременно исполнит желание. За ней собирается очередь из других желающих.

"Езидская религия – древняя, ее история превосходит десять тысяч лет. У нас четыре праздника… Езидский новый год, который приходится на первую среду восточного месяца апреля, он отстает от христианского на 13 дней", — рассказывает о праздниках Сулейман.

Все праздничные ритуалы проходят в Лалеше.

"Езиды зажигают 365 свечей, чтобы встретить праздник, а дома варят яйца, красят их и кладут сначала в горсть земли, а потом в цветы ветреницы и в карри и вешают их на двери храма, а также всех комнат в доме", — говорит наш гид о праздновании Нового года, отмечая, что каждый шаг в ритуале имеет особое символичное значение.

Другие праздники — это летняя и зимняя сороковина, которые приходятся на конец сорокодневного поста, а также "большой праздник" Джама. "Он выпадает на 6 октября. В этот день "барият" освящают в воде источника в храме и вешают на колонны в главном зале… На каждой колонне их по семь — по числу ангелов", — отмечает Сулейман.

Фирман о геноциде

По словам Сулеймана, в Ираке проживали 700 тысяч езидов, но их число сократилось за последние годы из-за зверств "Исламского государства"*.

"Думаю, что сейчас численность 600 тысяч, при учете, что есть около шести тысяч пленных и похищенных, большинство из которых девушки. Они остаются в плену ИГ* в деревнях Талль-Афара (к западу от Мосула – ред.) и в Сирии", — говорит он.

Сулейман вспоминает черный день в истории езидов – 3 августа 2014 года, когда боевики ИГ* захватили город Синджар и его окрестности. "За один час езиды стали самой бедной общиной в мире… Все, что мы собирали и строили в течение 100 лет, было в одночасье потеряно", — рассказывает наш гид.

Когда боевики захватили деревню Коджо, они выдвинули жителям ультиматум: либо перейти в ислам, либо умереть. "Они поставили ультиматум 3 августа, а 15-го убили всех мужчин и юношей в деревне по фетве (предписанию — ред.) муфтия группировки, которую мы называем фирманом о геноциде", — говорит Сулейман.

По его словам, отказ от перехода в ислам был лишь поводом для террористов.

"Они убивали и мусульман, это просто предлог. Они также могли объяснить это тем, что мы болеем за команду "Барселона", например, чтобы нас убить", — замечает езид.

С грустью он рисует пессимистичную картину: шесть тысяч человек были убиты, шесть тысяч захвачены. Защищаться пришлось самим без чьей-либо помощи. "Это не первая бойня и не последняя. Под разными названиями — османы, "Аль-Каида"*, ИГ*, и я уверен, что они появятся после поражения под другим именем", — добавил Сулейман.

По его словам, террористы используют религию, утверждая, что ислам якобы гласит о попадании в рай для каждого, кто захватит или убьет езидку. Он замечает, что идеология ИГ* живуча, террористы уже воспитали в этом духе подрастающее поколение и юношей от 15 до 25 лет, на которых делают ставку в своей войне.

"Я сейчас работаю учителем в школе, пойдите и спросите моих учениц в подготовительном классе про меня, они вам скажут: Лукман уважаемый человек, но он попадет в ад", — признался наш собеседник.

Надежда на бога



Фирман ИГ* от августа 2014 года был не первым указом об истреблении в долгой истории езидов, таких было не меньше 73 за последнее столетие.

"Мы верим, что бог нас защитит и поможет. Мы здесь в горах, наши деды всегда были в горах, боясь фирманов, и не спускались никогда на землю. На протяжении последних лет все деревни езидов стали находиться рядом с горами из-за боязни радикализма", — отметил Сулейман.

Более тысячи похищенных девушек удалось вернуть из плена террористов, их заново крестили в Белом источнике в Лалеше. Но вернуть их к нормальной жизни у служителей храма не получается.

"Эти девушки окончили свою жизнь. Правда в том, что они живут, но внутри они закончились, они, как сумасшедшие. Мы потеряли самое дорогое — представьте девушку пятнадцати лет, которую насилуют 200 мужчин, что с ней будет? И она такая не одна, а таких почти шесть тысяч девочек и женщин", — говорит Сулейман.

По его словам, в Талль-Афаре, где в воскресенье начала наступление иракская армия, ждут своего освобождения до трех тысяч езидских девушек.

*Террористическая организация, запрещена в России