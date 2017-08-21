На Украине журналист получил срок по обвинению в "антиукраинских призывах"

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Главного редактора газеты "Вести Новоайдарщины" в Луганской области Украины приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком за публичные "антиукраинские призывы", сообщила в понедельник пресс-служба украинской генпрокуратуры.

По утверждению ведомства, редактор одного из печатных СМИ в Луганской области в 2014 году "получил указание" публиковать в газете "Вести Новоайдаровщины" заметки антиукраинского характера и публичные призывы к изменению границ Украины. Во время досудебного расследования мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием.

"Приговором Новоайдарского районного суда Луганской области главный редактор печатного СМИ признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 110 УК Украины ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") и приговорен к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания сроком на два года", — говорится в сообщении.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.