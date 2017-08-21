МИД Германии осудил недавние теракты в Испании и Финляндии

БЕРЛИН, 21 авг – РИА Новости. Германия осуждает недавние теракты в мире и призывает к совместной борьбе с международным терроризмом, заявил в понедельник официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

Автофургон 17 августа въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек.

В пятницу в финском городе Турку мужчина напал с ножом на прохожих. Полиция сообщила о двух погибших и восьми пострадавших и о задержании подозреваемого, который был ранен в ногу, и еще пяти человек. Правоохранители заявили, что нападение расследуется как теракт.

"Последние дни трагическим образом показали, что насилие терроризма может затронуть каждую страну и ни одна страна от него не застрахована", — сказал Шефер на брифинге, добавив, что решительно осуждает эти ужасные преступления.

Он выразил соболезнования близким и друзьям всех жертв, пострадавшим пожелал быстрого выздоровления.

"Все это показывает, что терроризм — это международная проблема. Мы на международном уровне должны противостоять террору совместно, решительно и солидарно", — добавил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России