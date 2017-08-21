Еврокомиссия почтила минутой молчания память жертв атаки в Турку

БРЮССЕЛЬ, 21 авг — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия почтила минутой молчания память жертв нападения в финском городе Турку, вспомнив и о терактах в Испании, сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Александр Винтерштайн.

"Мы почтили минутой молчания жертв трагического происшествия в финском городе Турку. Наши мысли сегодня с ними и их любимыми, также как со всеми жертвами террористических атак в Барселоне и Камбрильсе", — сказал он на брифинге в понедельник, упомянув и другие ЧП.

Автофургон 17 августа въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек.

В пятницу в финском городе Турку мужчина напал с ножом на прохожих. Полиция сообщила о двух погибших и восьми пострадавших и о задержании подозреваемого, который был ранен в ногу, и еще пяти человек. Правоохранители заявили, что нападение расследуется как теракт.

*Террористическая организация, запрещенная в России