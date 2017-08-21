В ЛНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 21 авг — РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике обострилась, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Обстановка в зоне ответственности Народной милиции ЛНР обострилась", — констатировал Марочко.
Он заявил, что всего по территории республики за сутки было выпущено 358 снарядов, мин и гранат.
"Для нанесения максимального ущерба мирным жителям ВСУ применили зажигательные артиллерийские снаряды. По данным МЧС ЛНР, в результате обстрелов повреждены и разрушены восемь жилых домостроений", — подчеркнул спикер.